İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

G-20 dönem başkanı İtalya'ya ve AB Komisyonu'n bu toplantı için teşekkür ediyorum. Roma bildirgesinin hazırlanmasına katkı veren herkse şükranlarımı sunuyorum. Koronavirüs salgını en büyük mutluluğu sağlık olduğunu hatırlatmıştır. Elimizdeki imkanları dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik.

Misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini sürdürdük. Bugün itibariyle 12 milyonu 2. doz olmak üzere toplam 27 milyon dozdan fazla aşılama gerçekleştirdik.

Türkiye olarak elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı hazır olur olmaz tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Salgınlara karşı alınacak kontrol tedbirleri koordineli olmalı. DSÖ'nün merkezi konumunu pekiştirmelidir. Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine yol açılmamalıdır.

Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır.

Bulaşıcı hastalıkların önünü kesmek için hızlı tespit ve bilgi paylaşımı önemlidir. Salgın vaka görülmeden yakın takip altına alınmıştır.

1.5 yılda yaşadıklarımız uluslararası sistemde gördüğümüz aksaklıkları gidermek için ders vermiştir. Sağlık ayrıcalık değil herkes için haktır.





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