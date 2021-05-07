Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Azınlık cemaati temsilcileriyle iftar)

Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum

(Aşı patenti tartışmaları)

İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. "Kimseye vermeyiz" gibi bir mantık yanlış.

Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.

Biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık. Almanların ürettiği Uğur Beylerin eşiyle beraber ürettikleri aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Rus aşısı Sputnik V ile Putin ile görüşmelerimiz var. Daha sonra ortak bir üretime gireceğiz.

Bu yeni anayasa ile ilgili olarak bizim zaman zaman Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi görüşme imkanını buluyoruz. Hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere. Yaptığımız anayasa hazırlıklarını kendilerine taktim edeceğiz.

(Mısır ile yeni dönem)

Mısır halkıyla tarihten gelen bu birliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz.

(Yeni anayasa çalışmaları)

Bu yeni anayasa ile ilgili olarak bizim zaman zaman Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi görüşme imkanını buluyoruz. Hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere. Yaptığımız anayasa hazırlıklarını kendilerine taktim edeceğiz.

Şehir hastanelerini biz niye yaptık? Türkiye'den kalkıp da Cleveland'a benim vatandaşım gitmesin. Aynen Cleveland'ın vasfında, onun içeriğini kapsamış hastaneleri biz ülkemizde yapalım. Şu anda bizim şehir hastanelerimiz bütün bu içeriğe sahip.

Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke. Tarımda aynı şekilde gayet iyi konumdayız. Hayvancılıkta gayet iyi bir durumdayız.