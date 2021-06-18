Türkiye Son dakika...Davutoğlu'nun konvoyunda kaza!

Son dakika...Davutoğlu'nun konvoyunda kaza!

Türkiye

Son dakika...Davutoğlu'nun konvoyunda kaza!

Son dakika...Kırklareli'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

18 Haziran 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı.

Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.

Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)

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