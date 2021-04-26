Siyaset Son dakika...Fahrettin Altun'dan Biden'e sert tepki

Son dakika...Fahrettin Altun'dan Biden'e sert tepki

Siyaset

Son dakika...Fahrettin Altun'dan Biden'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklama 'Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız' dedi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.

Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz.

AA

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