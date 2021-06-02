Basra Körfezi ile Umman Denizi'nin birleştiği noktada yer alan Hürmüzgan eyaletin açıklarında seyreden Hark adlı savaş gemisinden, Salı günü gündüz saatlerinde alevler yükseldi. Cask Limanı açıklarında başlayan yangına ilişkin ilk haberi gece saatlerinde yarı resmi Fars haber ajansı geçti. Bu sırada kıyıdan çekilen videolar sosyal medyaya düşmüştü bile.

Sosyal medyada dolaşan videolarda ayrıca savaş gemisi Hark'taki askerlerin can yelekleri giydirilerek tahliye edildiği ve karaya çıkarıldığı görülüyordu. Çarşamba sabah saatlerine gelindiğinde ise, İran donanması 20 saat süren çabaların olumsuz sonuç verdiğini belirtip tatbikat için bölgede bulunan Hark'ın battığını resmen doğruladı. 40 yıldır donanma envanterinde bulunan en büyük tonajlı gemi Hark'ı batıran yangının, neden başladığına dair henüz bir açıklama yapılmış değil. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı uydu görüntüleri, savaş gemisinin Cask Limanı'nın batısında yer aldığını ortaya koydu.

1977 yılında İngiltere'de imal edilen Hark, 1979 yılındaki devrimin ardından uzun müzakereler konu olmuş ve 1984 yılında İran donanmasının envanterine girmişti. İran, Nisan ayında Saviz adlı geminin Kızıl Deniz'de bir limpet mayınıyla hedef alındığını açıklamıştı. Bu olaydan kısa süre önce de İsraillilerin kargo gemilerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl İran'ın askeri tatbikatı inanılmaz bir hataya sahne olmuştu. Bir savaş gemisinin yanlışkla ateşlediği füze bir diğer gemiye isabet etmiş, 19 denizci yaşamını yitirmişti. 2018 yılında ise İran'ın kuzeyindeki Hazar Denizi'nde bir donanma destroyeri batmış ve olay günlerce yerel medyanın gündeminden düşmemişti.



