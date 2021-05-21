Son dakika...İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
Son dakika haberine göre İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı.
21 Mayıs 2021, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.
Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.
İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.
Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.