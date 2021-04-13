Türkiye Son dakika...Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika...Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika...Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Herkes bu soruların cevaplarını merak ediyor… Tam kapanma olacak mı? Yüz yüze eğitim sürecek mi? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Bayram için ek önlemler alınacak mı? Berberlere ve kuaförlere kapatma gelecek mi? Ramazan ayında yeni tedbirler gelirse kimler yardım alabilecek? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

13 Nisan 2021, Salı 18:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.


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