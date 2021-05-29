Türkiye Son dakika...Karantina süresi değişti! Temaslılar, aşı olanlar...

Son dakika...Karantina süresi değişti! Temaslılar, aşı olanlar...

Türkiye

Son dakika...Karantina süresi değişti! Temaslılar, aşı olanlar...

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi. Güncellenen rehbere göre yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina getirildi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.

Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek. Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

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