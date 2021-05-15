Son dakika...Kripto para vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için son 48 saat!
Kripto para şirketi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanması için yolun sonuna gelindi. Üst düzey emniyet kaynakları Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer operasyonunun tamamlanacağını duyurdu. Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi 48 saat içinde yapılacak. İşte kripto para borsasını sarsan son dakika haberinin gelişmeleri..
15 Mayıs 2021, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Kripto para borsasını sarsan Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Arnavutluk'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.
THODEX OPERASYONU 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR
Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.
FARUK FATİH ÖZER'İN TÜRKİYE'YE İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK
Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.
Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.
Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.