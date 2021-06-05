Türkiye Son dakika...Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağış uyarısı!

Son dakika...Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağış uyarısı!

Türkiye

Son dakika...Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağış uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgeler için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi. İşte 5 Haziran 2021 cumartesi günü hava durumu...

05 Haziran 2021, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verilerine göre bugün Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR İÇİN UYARI

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 19°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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