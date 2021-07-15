Türkiye Son dakika...Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu! Bakan Koca duyurdu

Son dakika...Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu! Bakan Koca duyurdu

Türkiye

Son dakika...Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu! Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısının etkinlik oranını duyuran Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı.”

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