Son dakika...Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu! Bakan Koca duyurdu
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı.
15 Temmuz 2021, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısının etkinlik oranını duyuran Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;
“Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı.”
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1415714609244352517
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