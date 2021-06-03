Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.





SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan şu bilgileri paylaştı:

Gerçekten çok üzgünüz. İki araç kafa kafaya çarpışıyor. Biri Tokat istikametinden Erzincan istikametine, biri de Erzincan istikametinden Tokat istikametine gidiyor. Bir araçta 6 diğer araçta yani toplamda 9 vatandaşımız vardı. 3'ü çocuk maalesef hayatını kaybetti. 3 bayan 3 de erkek olay yerinde vefat etti. Sıkışan vatandaşlarımız var. AFAD ekipleri onları çıkarıyorlar. Başımız sağolsun. Arkadaşlarımız olay yerinde.

AA