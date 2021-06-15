Türkiye Son dakika...Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

Son dakika...Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika...Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütünün sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer, etkisiz hale getirildi.

15 Haziran 2021, Salı 12:02 Son Güncelleme:
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Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması, 

7 orman işçisinin alıkonulması, 

08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 

10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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