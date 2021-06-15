Son dakika...Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması,

7 orman işçisinin alıkonulması,

08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı,

10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.