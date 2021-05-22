Türkiye Son dakika...Üsküdar'da araç denize düştü

Son dakika...Üsküdar'da araç denize düştü

Türkiye

Son dakika...Üsküdar'da araç denize düştü

Gelen bir son dakika haberine göre Üsküdar'da park halindeki bir araç denize düştü.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.


Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.

İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

AA

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