Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.

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Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.

İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

AA