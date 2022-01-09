Türkiye Son depremler... Denizli ve Konya'da deprem oldu!

Son depremler... Denizli ve Konya'da deprem oldu!

Türkiye

Son depremler... Denizli ve Konya'da deprem oldu!

Son depremler...Denizli’nin Çal ilçesinde saat 14:15'te deprem oldu. Denizli'deki depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu. Konya Konya Meram'da 14:03 sıralarında deprem meydana geldi. Konya 3.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

09 Ocak 2022, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Denizli’nin Çal ilçesinde saat 14:15'te 3.7, Konya Meram'da 14:03 sıralarında 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

DENİZLİ'DE DERPEM

AFAD verilerine göre; 14:15’te merkez üssü Denizli’nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak açıklandı.

KONYA'DA DEPREM

AFAD 14:03’te ise merkez üssü Konya Meram Kızılören'de 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.

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