Gelen bir son dakika haberine göre, Denizli’nin Çal ilçesinde saat 14:15'te 3.7, Konya Meram'da 14:03 sıralarında 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

DENİZLİ'DE DERPEM

AFAD verilerine göre; 14:15’te merkez üssü Denizli’nin Çal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak açıklandı.

KONYA'DA DEPREM

AFAD 14:03’te ise merkez üssü Konya Meram Kızılören'de 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.







