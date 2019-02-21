Son depremler! Deprem uyarıları

Çanakkale'de 19 Şubat'tan bu yana irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Dün Hatay, Bursa ve Akdeniz'de orta şiddetli deprem olurken Çanakkale'deki 21.23'teki deprem büyük panik yarattı. Deprem diğer illerde de hissedildi. Vatandaşlar hemen "son depremler" araması yaparken olası Marmara depreminin zamanı gündem oldu.

SON DEPREMLER

Ayvacık'ta gerçekleşen 5.4'lük depremin ardından Çanakkale'de 3'ten küçük birçok deprem meydana geldi. Saat 22.42'de ise yine Ayvacık'ta 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Gece saat 04.06'da ise bu sefer Akdeniz 3.6 ile sallandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale Ayvacık merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve 45 saniye süren deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde de hissedildi.

Şiddetli deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan önemli açıklamalarda bulundu.

''2019 DEPREM YILI OLACAK''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin ardından katıldığı canlı yayında "2019-2025’i yoğun depremlerle geçirebiliriz. Çanakkale Biga ‘da bir yoğunlaşma var." şeklinde konuştu.

"Burada 1-2 yıl önce büyük bir depremimiz olmuştu. Denize doğru bir yürüme var. Orada tuzla jeotermal yerde de kendini gösteriyor. Bu Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzanıyor.

''EN AZ 30 TANE DEPREM OLMASI GEREKİR''

Daha bir saat önce bir basın mensubu aramıştı. Ne olacak demişti bu depremler. Bende bir kaç güne kadar deprem bekleniyor demiştim. Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için. Anadolu yarımadası için. 2019 VE 2025'i yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor.

Özellikle Çanakkale'de yoğunlaşma var. Biraz önce Ayvacıkta olan deprem hem Batı Anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz.

İstanbul içinde olmak içinde 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir.. vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor."