Son depremler neler? Sakarya Hendek nerede?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4.7'lik deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Korku dolu anlara neden olan depremle birlikte "Son depremler neler?" araması yapılmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün 4 büyüklüğünden büyük 5'ten küçük bir deprem meydana geldi. Saat 16.08'de yaşanan 4.7'lik depremin merkezüssü Sakarya'nın Hendek ilçesiydi.

HENDEK NEREDE?

Hendek, çok küçük bir bölümü Karadeniz Bölgesi, daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, İdari olarak Sakarya iline bağlı bir ilçedir. 1907 yılında belediye olan Hendek, 1926 yılında Kocaeli iline bağlı bir ilçe olarak yapılanmış,