Çanakkale dün akşamdan bu yana sallanıyor. Oradaki korku ise Hatay'ın Samandağ ilçesine taşındı. Samandağ'da saat 08.35'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda yaşanan depremler sonrası "Son depremler nelerdir?" sorusu sıklıkla soruldu.

SON DEPREMLER NELERDİR?

İlk olarak dün saat 22.48'de 4.1 ile sallanan Çanakkale'de daha sonra saat 00.33'te 4.1, 03.27'de 3.7, 04.27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07,24'te ise depremin merkezi Bursa''nın Mudanya ilçesiydi. Orada da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08.35'te ise deprem Hayat'ın Samandağ ilçesine taşındı ve 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.