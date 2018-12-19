Dün, saat 09.45’te, merkez üssü Bursa’nın Yıldırım ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugünse saat 17.02'de 3.1 büyüklüğünde Tekirdağ sallandı. Depremin merkez üssü Yeniköy açıklarıydı. Depremin ardından vatandaşlar "Son depremler neler?" diye aratmaya başladı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün 3 üzerinde 5 deprem meydana geldi. Saat 02.42'de Oniki adalar'da, saat 04.08'de Muğla'da, saat 07.47'de yine Muğla'da, saat 13.37'de Erzurum'da ve son olara Tekirdağ'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.















