Son şampiyon Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak
Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo 2020'ye beklenenden erken veda etti. Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Steveson'a çeyrek finalde yenilerek final şansını kaybetmişti. Ancak milli güreşçi repesaj maçına çıkmaya hak kazandı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
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Milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finalde elendiği ABD’den Gable Dan Steveson’ın finale çıkmasıyla bronz madalya için repesaj maçına çıkma hakkı kazandı.
Taha, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda ABD'li rakibi Gable Dan Steveson'a çeyrek finalde yenilerek final şansını kaybetmişti.
Milli güreşçi 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazanarak son Olimpiyat şampiyonu unvanıyla mindere çıkmıştı.
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