Geçtiğimiz Cuma günü Son Yaz dizisinin 9. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizinin her bölümü ayrı bir heyecan yaşatıyor ekran başındakilere.

Reytingleri ise ortanın üzerinde bir çizgide gidiyor. Artık diziyi takip edenlerin oluşturduğu bir kemik izleyici grubuna da sahip. Karşısına gelen Kırmızı Oda, Ramo, Seni Çok Bekledim, Payitaht İstanbul gibi dizilerle kıyasıya bir mücadele veriyor.

Diziyle ilgili olarak bir süredir devam eden bir endişe var. Fox TV’nin Savaşçı dizisinin hazırlıkları sürerken, kanalın hiç boş gününün olmaması ve en düşük reyting alan yapımın gidip, yerine Savaşçı’nın geleceği ile ilgili kimi iddialara konuşuluyor.

Ancak görünen o ki kanalın diziden vazgeçmeye niyeti yok! O3 Medya’nın imza attığı Son Yaz dizisiyle ilgili olarak yaşanan tartışmalar ve iddialar sonrasında Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki kulis bilgileri, final söylentilerini boşa çıkarmakta.

Buna göre, Fox TV dizi ile ilgili herhangi bir final endişesi taşımıyor. Yayın devam edecek. Yurtdışı satışları da başlayan dizinin reytingleri aynı aralığı korudukça ve düşmedikçe de 22. bölüme kadar ekranda olacak. Planlanana göre 22. bölümde final yapacak…

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