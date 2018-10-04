Sonbahar cildinizi kurutmasın

Doğru bakımın en önemli aşaması; doğru nemlendiriciyi cilde uygulamak. Sinoz Mavi Anemon Çiçeği Kremi, içeriğinde bulunan mavi anemon çiçeğinden elde edilen yağlar ve E vitamini sayesinde cilde nüfuz ederek cildinizin ihtiyacı olan bakımı yapıyor, kayısı çekirdeği yağı sayesinde ise sıkılaşmasını sağlayarak özellikle kuru cilt yapısına sahip olanları erken kırışıklıklardan koruyor. Sinoz Kozmetik laboratuvarlarında özel olarak geliştirilen Mavi Anemon Çiçeği Kremi, hava değişimlerinin kurutucu etkisine karşı nemlendirici bir anti-aging ürünü olarak ön plana çıkıyor. Ürün düzenli olarak kullanıldığında cildin tüm katmanlarına nüfuz ederek içeriğindeki besleyici öğelerle hücre yenilenmesini harekete geçiriyor, böylece nem kaybına bağlı erken kırışıklıkları da önlemiş oluyor.

KAZ AYAKLARINA ELVEDA

Sonbaharın kurutucu havasından en çok etkilenen göz çevresine özel hazırladığı Göz Çevresi Bakım Kremi ile Sinoz, kaz ayaklarına veda ettiriyor. Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi’nin gece ve gündüz düzenli olarak kullanılmasıyla göz çevresindeki kırışıklıklar, kaz ayakları, morluklar ve göz altı torbalarından kısa sürede kurtulmak mümkün. Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi, içeriğinde yer alan bitki özleri sayesinde göz çevresinde oluşan kırışıklık, kaz ayakları, morluk, halka ve göz altı torbaları gibi problemlere en etkili çözümü sunuyor.

Mavi Anemon Çiçeği Kremi: 79,00 TL

Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi 62,00 TL