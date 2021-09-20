Sonbahar ekinoksu, gece ve gündüz eşit!

SONBAHAR EKİNOKSU, GECE VE GÜNDÜZ EŞİT!

Terazi burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Yeni bir haftadan hepinize merhaba sevgili Posta okurları,

Zodyak’ın 7. burcu olan Terazi hava elementinden öncü bir burçtur. Düşünceli, kibar, nazik ve eşitlikçidir. Sembolündeki terazi gibi bulunduğu ortamlara denge ve adalet getirir. Yönetici gezegeni Venüs olduğundan özellikle ilişkilerde denge sağlamaya çalışır.

Terazi burcu mitolojisi

Mısır mitolojisinde Terazi burcunun öne çıktığını görüyoruz. Öldükten sonra ruhun yargılanacağını düşünen Mısırlılar, terazinin bir tarafını kişinin ruhu diğer tarafını da bedeni olarak düşünmüşler. Ruh ve bedenin dengelenmesi kişinin öteki âleme geçiş yapabileceğini ama kefenin bir tarafı ağır gelirse kişinin hazır olmadığına inanırlarmış. Yunan mitolojisinde de Adalet Tanrıçası Astraea’nın elinde tuttuğu terazi ile sembolleşmiş. Astraea sonradan Başak Takımyıldızına dâhil olmuş.

Güneş Terazi burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Terazi burcunda ikili ilişkilere önem veren ve eşitlikçi yapısıyla kendini göstermeyi ister. Burada bir çatışma ortaya çıkabilir çünkü Güneş “ego ve ben” enerjisi taşırken Terazi burcu “biz” enerjisiyle harekete geçer. Dolayısıyla ikili ilişkilerde fedakâr, eşitlikçi ve adaletli davranmak çok önem kazanır. Kişiler ve olaylar arasında arabuluculuk yapmak ve her zaman diplomatik davranmak, dengeyi korumak amaçtır. Yönetici gezegeni Venüs’ten aldığı zarafetle hareket eden Terazi burçlarının hayatında sanat ve sanatsal faaliyetler önemli bir yer tutar.

Güneş’in Terazi burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 22 Eylül-23 Ekim arasında seyahat edeceği Terazi burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Boğa: Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen İkizler: Güneş 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular bu dönemde öne çıkabilir.

Yükselen Yengeç: Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konular önceliğiniz olabilir.

Yükselen Aslan: Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişimle ilgili konular gündeminize gelebilir.

Yükselen Başak: Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi: Güneş yükseleninizden seyahat edeceği için bu dönem kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konular hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yükselen Akrep: Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları gündeminize taşıyabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir.

Yükselen Yay: Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem yaşayabilirsiniz.

Yükselen Oğlak: Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir ve güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Kova: Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla olan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular gündeminize gelebilir.

Yükselen Balık: Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Terazi ilişkilerinize denge, huzur ve neşe getirsin.