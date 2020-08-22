Sonbahar tatili için en iyi 20 rota

1- Gizli cennet: Kazdağları, Çanakkale

Eylülde sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için, kanyon ve derin vadilerle dolu Kaz Dağları’nı öneririz. Milli Park coğrafyasındaki Tuzla, Menderes, Gönen ve Biga çaylarının serin sularında yüzün, Edremit Körfezi’nin kuşbakışı nefis manzarası eşliğinde günbatımının keyfini çıkarın. Zeytinbağı, Yeşilyurt Köyü, Adatepe, Mıhlı Çayı civarı Boztepe’de butik otelden pansiyona, bungalov ve çiftlik evlerine kadar çok sayıda konaklama seçeneği var.

2- Renklerin dansı: Yedigöller

Ormanlar, göller ve şelalelerle bezenmiş, muhteşem doğasıyla farklı mevsimlerde farklı güzellikler yaşatan Yedigöller’de en etkileyici mevsim sonbahardır. Yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın her tonunun mevcut olduğu bölge, doğayla baş başa kalmak, serin, dingin ve romantik tatil yapmak isteyenlerin göz bebeği. Milli Park’ta çadırla ve karavanla konaklanabildiği gibi, misafirhane ya da içinde şömine, buzdolabı, televizyonun da bulunduğu harika bungalovlarda kalabilirsiniz.

3- Dünyanın gözü: Safranbolu, Karabük

Fatih Sultan Mehmet’in “Çeşm-i Cihan bu ola” yani “Dünyanın gözü burasıdır” dediği Safranbolu, UNESCO’nun dünya mirası listesinde. Osmanlı döneminden köşklerin, konakların yer aldığı 3000 yıllık bu şirin ilçenin gizemli sokaklarında bol bol fotoğraf çekin, Saat Kulesi, Cinci Han, Kaymakamlar Konağı, Saat Kulesi, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı’na mutlaka gidin. Balık lokantalarıyla da ünlü olan ilçenin mevsimine göre içinde yaklaşık 27 sebzeyi olan meşhur Amasra salatasını yemeden sakın dönmeyin.

4- En şirin belde: Tirilye, Bursa

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı eski bir Rum balıkçı kasabası olan Tirilye’nin dingin köy havası ve tarih kokusu ziyaretçileri büyüleyen türden. Eğer sonbahar tatilinizi Tirilye’de geçirmek istiyorsanız mutlaka tarihi pansiyon evlerde kalın, Taş Mektep’i görün, meşhur lokantalarındaki balık, meze ve zeytinyağlıların tadına bakın. Köy kahvaltısı yanında ikram edilen paskalya çöreğinin tadını bayılacaksınız. Sevdikleriniz hediye almak istiyorsanız köyün meşhur zeytini ve cevizli lokumu aklınızda olsun.

5- Sonbaharda görsel şölen: Sinop

Karadeniz’in en uzun sahil şeridine sahip Sinop huzurlu bir tatil için aradığınız yer. Yılın her ayı farklı güzelliklere ev sahipliği yapan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehrin tabiat parkı sonbaharda bir başka güzel oluyor. Sarıkum, Türkeli ve Mobil plajları muhteşem. Türkiye’nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, Erfelek Şelaleler, Inceburun Feneri, Tarihi Sinop Cezaevi ve Sinop Kalesi mutlaka görülmeli. Sinop’un yöresel yemekleri sizi baştan çıkaracak.

6- Tarih kokan konaklar: Beypazarı, Ankara

Anadolu kültürünü en iyi şekilde yansıtan, Beypazarı tarihi eserleri, zengin mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla ünlü. Bu şirin ilçenin birbirinden güzel el sanatları ile zenginleşen çarşılarında gezin, sıra sıra dizilmiş 200 yıllık ahşap evleri ve konakları ziyaret edin, pansiyon ya da butik otele çevrilmiş konaklarda konaklayıp otantik atmosferin keyfini çıkarın. Meşhur 80 katlı baklavasını, Beypazarı kurusunu, güvecini, cevizli sucuğunu ve yöreye özgü meşhur havucunu mutlaka tadın.

7- Peri bacalarında dans: Kapadokya

Ülkemizde sonbaharın en yakıştığı yerlerden biri hiç tartışmasız Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde sınırları içinde yer alan Kapadokya’dır. Sonbaharda gezginleri büyüleyici görüntülerle buluşturan, UNESCO’nun hem doğal hem de kültürel listesinde yer alan bölgede gezip, görülmesi gereken çok yer var. Güzel Atlar Ülkesi’nin en büyülü halini görmek istiyorsanız şimdi tam zamanı…

8- Sağlıklı ve huzurlu tatil: Kızılcahamam, Ankara

Yaz aylarında çok sayıda turisti ağırlayan Soğuksu Milli Parkı’na ev sahipliği yapan Kızılcahamam’ı bir de sonbaharda görmelisiniz. Kaplıcalarıyla dünya çapında üne sahip, çam ormanları içinde yer alan Kızılcahamam, doğal güzellikleri, termal&SPA imkanları ve kamp alanlarıyla doğaseverler için mükemmel bir rota. Dingin, huzurlu bir ortamda tatil yapıp dinlenmek istiyorsanız Kızılcahamam’ın yeraltı su kaynaklarından faydalanarak enerji depolayıp sonbahara daha dinç ve zinde girebilirsiniz.

9- Kuzeyin doğa harikası: İğneada, Kırklareli

Denizi, kumsalı, kasaba yaşamıyla Trakya’nın incisi olan Iğneada, Karadeniz kıyısında saklı kalmış bir cennet. Doğa turizminin gözdesi olan Iğneada, sonbaharda en çok ziyaret edilen rotalardan biri. Su basar ormanları, lagünleri, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Longoz Ormanları içinde beş göl, 544 çeşit bitki, 219 çeşit kuş, 50 tür memeli, 50 çeşit balık barındırıyor. Gölün çevresinde kano turu yapabilir, ormanda ATV safarisine çıkabilirsiniz.

10- Masal diyarında sonbahar: Mardin

Sonbaharda bir masal diyarında farklı bir tatil yapıp güzel vakit geçirmek istiyorsanız gitmeniz gereken yer kesinlikle Mardin. Tarihi şehrin dar ve yokuşlu ara sokaklarında gezmek, Deyrulzafaran Manastırı’nı görmek, Mardin Çarşısı’nın büyüleyici atmosferinde dolaşmak, Kasımiye Medresesi’nde güneşin batışını seyretmek için eylülden daha iyi bir ay olamaz. Doğu mutfağının lezzetlerinden kaburga dolması, ekşili erik yahnisi, mırra ve yöresel ayranı tatmadan dönmeyin.

Ve...

Silifke - Mersin

Bergama - İzmir

Uzungöl - Trabzon

Zigana Dağları - Gümüşhane

Saros Kömür Limanı - Çanakkale

Nemrut Dağı - Adıyaman

Daday - Kastamonu

Kerpe – Kocaeli

Şavşat - Artvin

Şirince - İzmir