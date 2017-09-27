Sonbaharda çiçekli pijama modası

Bu sezon yataktan çıkıp sokaklara kadar inen pijama takımları,modadaki en popüler çağını yaşıyor.Pijamalar her ne kadar sokalarda boy göstermeye başlasa da ev ve uyku giyimindeki vazgeçilmez yerini korumaya devam ediyor.Pamuklu yumuşak dokusu ile konfor alanının sınırlarını baştan çizen Dagi; ev ve uyku koleksiyonunda rahatlığı kadar trendlere uygun tasarımlarıyla kadınların beğenisini kazanıyor.Floral desenler yalnızca ilkbaharın değil sonbarın da modası Sıcak yaz günlerinin ardından raflara kaldırmaya başladığımız şort takımlarından pijamalara transfer olan ev ve uyku giyimi sonbaharda da floral etkinin altında. Minimal çiçek ve desenlerin tüm enerjilerini sonbahar tasarımlarına taşıyan Dagi, ev ve uyku giyiminde romantik ve rahat bir stil yaratıyor.Pastel tonlarda yeşeren minik ve naif çiçekler en sakin halleri ile ev giyiminde yalın siluetler yaratıyor. Bu sonbaharda Dagi hem sizi hem de modası geçmek bilmeyen minimal çiçekleri rahat bir uykuya çıkarıyor.