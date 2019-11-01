Sonbaharı evinizde keyifli hale getirmenin yolları

Evde geçirdiğimiz zaman dilimi hepimiz için önemli. Özellikle bu soğuk ve kapalı günlerde. Ama bu havaları 'kötü havalar' şeklinde beynimizde kodlamayalım. Çünkü bu havaları fırsat olarak görüp evde kendimize zaman ayırarak, sevdiğimiz şeyleri yaparken kahvemizi yudumlayarak da değerlendirebiliriz.

İşte evde geçireceğiniz anları renklendirmek için Tchibo'dan alabileceğiniz birkaç ürün...

1- Sonbaharda evde kahve keyfi çok başka. Hele dışarıda yağmur yağarken eve yayılan o kahve kokusu... Evinizde hem rahatça kahve yapmak ve hem de aldığınız ürünün yer tutmasını istemiyorsanız Cafissimo mini kahve makinesi iyi bir seçenek olabilir.

Cafissimo mini’nin atık kapsül haznesi kolayca temizlenebiliyor. 650 ml. su tankı hacmi ve patentli demleme sistemiyle dikkat çeken Cafissimo mini, bardaklara uygun ayarlanabilir bardak tutucu gibi kahve dostu tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Almak isteyenler için fiyatını da belirtelim: 449 TL.

2- Evde en sevdiğiniz sweatshirt ve çoraplarınızı giyip kahvenizi yudumladığınızı hayal edin. Hayal ettiyseniz önerilerimizin içinde hayalinize dahil edebileceğiniz kahve baskılı, çoraplar, defterler, sweatshirt'ler ve tişörtler de var.

Fiyat aralıkları şöyle:

• Defter fiyatı: 16,95 TL

• 2’li Spor Çorabı fiyatı: 19,95 TL

• Kadın Sweatshirt fiyatı: 119,95 TL

• Erkek Sweatshirt fiyatı: 119,95 TL

• Kapüşonlu Kadın Sweatshirt fiyatı: 139, 95 TL

• Oversize Kadın Sweatshirt fiyatı: 99,95 TL

• Çizgili Kadın Tişört fiyatı: 59,95 TL

• Erkek Tişört fiyatı: 49,95 TL

3- Günlük hayatta işte veya evde her neredeyseniz yoğun bir tempo içinde oradan oraya savrulurken içsel huzurumuzu ve dengemizi kaybedebiliyoruz. Bunu yakalamak için meditasyon iyi bir seçenek. Üstelik doğru yardımları alarak evde de yapabilirsiniz. Bu durumda Tchibo'da satılan ve yarım ay şekliyle her seviyede kullanıcı için ideal bir kullanım sağlayan 'Meditasyon Yastığı'ndan faydalanabilirsiniz. Oturma sertliği ve yüksekliği içindeki çavdar tohumu sayesinde kişiye göre ayarlanabilen Meditasyon Yastığı’nın fermuarlı ve taşıma kayışlı pamuk kılıfı çıkarıp kolayca yıkanabilir. Fiyatı da 129,95 TL.

4- Gelelim miniklere bu sonbaharda giyebilmeleri için onlara da minik bir alışveriş önerimiz var o da bu mavi ayakkabılar. Ayakkabı yüzde 100 pamuklu astar ve üst tabana sahip. Fiyatı da 64,95 TL

5- Tabii ki olmazsa olmazımız battaniye. Bu battaniyeyi hem koltuk örtüsü hem de gündelik örtü olarak da kullanabilirsiniz.

6- Mum ışığında uyuyakalma keyfini es geçmeyelim. Tabii yangın korkusu yaşamadan... Zamanlayıcılı LED gerçek mumlar ile mümkün. Kanepenin üzerinde geçen huzurlu bir geceden sonra mumlar altı saat sonra otomatik olarak kapanır.

7- Yumuşak örgü kılıflı – çıkarılabilir ve yıkanabilir bir sıcak su torbasıyla da listemizin sonuna geldik. Fiyatı: 79, 95 TL.

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