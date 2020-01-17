Soner Arıca’dan John Travolta’ya gönderme

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, yeni single’ı “Bambaşka” nın video klibini yayınladı. Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde, 40 kişilik bir ekiple Dolapdere Auto Plato’da çekilen video klibine; Akay Üstünel’den dans dersleri alarak hazırlanan Soner Arıca’ya, klibinde 11 profesyonel dansçı eşlik etti.

John Travolta’ya gönderme

70’ler, 80’ler konseptiyle hazırlanan video klipte Gökhan Yavaş’ın tasarımı olan kıyafetlerle kamera önüne geçen Soner Arıca, dans sahnesinde giydiği kıyafetle “Saturday Night Fever” (Cumartesi Gecesi Ateşi – 1977) filmindeki John Travolta’ya da gönderme yapıyor.