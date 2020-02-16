Yeni single ve yeni imaj hayırlı olsun! Kaç yıl aradan sonra geri döndünüz?

Aslında çok uzun bir ara vermedim ama günümüzde zaman algısı o kadar hızlandı ki bir buçuk yıl bile çok uzun bir ara gibi hissediliyor. Verilen aralara şarkılarımın kısmeti karar veriyor. Şarkılarım yayınlanır yayınlanmaz o hafta seviliyor ve uzun yıllar da modası geçmiyor. Bu sebeple aranın uzun olması veya olmaması gibi bir bakış açım yok.

‘Ölümüne’ şarkısı sözleriyle gündeme geldi. Şöyle diyorsunuz: “Her şeyi aldın ama birazı kaldı, bana yetti. Kalbimi saldın ama mesafeler seni çekti. Bi' güzele daldın o da seni bu gölgelere ekti. Oyalandın iyi de şimdi kim ne kadar etti?” Bu sözlerde birine gönderme mi yaptınız?

Şarkımın her satırında duygularımı güncel olarak ifade edebildiğime inanıyorum. Bugüne kadar hiçbir şarkımı birine gönderme yapma amacıyla yapmadım. Ama kim isterse sözlerimde kendisini bulmakta ya da üzerine alınmakta özgür elbette.

Rapçilerin pop müziğin bittiğini iddia ettiği dönemde pop şarkı çıkardınız. Bu bir başkaldırı mı?

Rap ya da pop fark etmez hit şarkılar her dönemde zirveye yerleşir. Hangi tarz olursa olsun hit olmayan şarkı belirli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Zaman, bu konuda kimlere cevap olmuş bize mi olmayacak?

Sizce pop müziğin modası geçemiyor mu yani?

Tabii ki geçmiyor. Sadece güncelleniyor. Bu güncellemenin ilk temsilcisinin ‘Ölümüne’ olması ve şarkımın çok beğenilmesi mutluluk verici...

Ben kimi seversem ailem de onu sever

Geçen hafta Kolombiyalı kız arkadaşınız Madelein Lopez Camelo ile evleneceğiniz haberleri çıktı. . ‘Yabancı gelin’e aileniz ne diyor?

Ben kimi seversem ailem de onu sever. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ilişkiyi ben yaşıyorum.

Bazı Türk erkekleri biraz maço olabiliyor. Evlendiğinizde müstakbel eşinizin modelliğe devam etmesini sorun eder misiniz?

Tabii ki arzu ettiği kadar devam edebilir. Kadınımın çalışmasına karışmam. Gerekirse çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırırım. Gerisi onun kararı ve ben buna şimdiden saygı duyuyorum.

Kendinizi baba olmaya hazır hissediyor musunuz?

Baba olma olgunluğunu en fazla hissettiğim dönemdeyim. Fazlasıyla hazırım.

Çok duygusalım ama kolay kolay ağlamam

Duygusal biri misiniz? Kolay ağlar mısınız?

Çok duygusalım. Zaman zaman bu şarkılarıma da yansıyor ama kolay kolay ağlamam. Kendime ağlamayı yakıştıramıyorum.

“Aşk acısı iyi şarkı yazdırır” derler. Size hangi ruh hali şarkı yazdırır?

Her duygunun, her deneyimin içinde hayatın sırları ve işaretleri gizlidir. Görebildiğim kadar ifade ediyorum. Hem gönlüme hem gözüme inanıyorum.

Yazdığınız şarkılar arasında iliklerinize kadar aşk acısı yaşadığınız bir şarkı var mı?

Çok var! Zaten bu hisleri dinleyenlerimle hem kendi seslendirdiğim hem de başka sanatçı arkadaşlarımın seslendirdiği şarkılarımla paylaştım. Bir tanesini seçmem gerektiğinde, üretim isteğimden dolayı hep bir sonra yazacağım şarkıyı seçiyorum.

Hiç çılgın biri olmadım, hatta çocukluğumdan beri büyüklük hep bende kalır

Bu kadar romantik şarkılar yazan biri günlük hayatında da romantik midir? Sürprizler yapar mısınız?

Sevdiğim, değer verdiğim insanla duygularımı ve enerjimi dibine kadar paylaşıyorum. Ama bunu romantik olmak için yapmıyorum. Birine bir şey yapıyorsan içinden gelmeli.

Çok sakin bir yapınız var. Hiç çılgınlık yapmaz mısınız?

Çılgın biri değilim. Hatta çocukluğumdan beri büyüklük hep bende kalır.

Kimseye benzemediğimi çok iyi biliyorum

Son klibinizdeki imajınızla sizi Ben Fero'ya benzetenlere ne söylemek istersiniz?

20 senedir müziğin içindeyim ve 50’ye yakın hit şarkıda imzası olan bir müzik adamı olarak kimseye benzemediğimi çok iyi biliyorum. İlk çıktığımda da lüle lüle saçlarım yoktu. Ben, Ben Fero’dan önce de keldim. Hahaha. Sadece bazı aksesuarları tazeledik, o kadar. Yıllar içinde birçok değişiklik yaşadım ama sonuç olarak hepsini kendime çok yakıştırdım.

Şarkının videosunda neden kimsenin saçı yok? Özel bir sebebi var mı?

Yönetmenim ve menajerim Selim Akar farklı fikir arayışları içindeydi. Casting Killer ajansının modellerini bana gösterdiğinde ‘skinhead’ (dazlak) yaşam tarzını benimseyen kel modelleri çok beğendim. Görsel bir zenginlik katacağını düşündüm. Türkiye’de insanların yüzde 30’u genetik olarak keldir. Kellik ben dahil kimsenin tekelinde değildir. Kellik bir imaj değil, genetik bir mirastır.

Gerçekten seveni arıyordum ve buldum baba olmaya fazlasıyla hazırım

Evliliğe nasıl bakıyorsunuz?

Bir yıldan uzun süredir birlikteyiz ve mutluyuz. Her an evlenebilirim, ben sürprizleri severim.

Bu zamana kadar sevgilileriniz hep yabancıydı. Denk mi geldi?

Topu topu iki yabancı modelle ilişkim oldu. Kişisel bir tercih olarak ilişkilerimi göz önünde yaşamamaya özen gösterdiğim için aklınızda bu ilişkilerim kalmış olabilir. Size de hak veriyorum yani.

Sizi evliliğe kadar götüren en önemli etken ne oldu?

Gerçekten seveni arıyordum ve buldum.

Bir kadında sizi en etkileyen şey nedir?

Her kadın erkeği için etkileyicidir ama doğru insanların buluşması konuyu uzun vadeli ilişkiye ve en ciddi beraberlik seviyesine getirir.

Madelein Lopez Camelo’nun en çok neyinden etkilendiniz?

Hayata karşı pozitifliğinden etkilendim. En önemlisi de Soner Sarıkabadayı ve Soner’i ayrı tutmasından. Samimi bir enerjiye sahip.

Aileler de tanıştı mı?

Tabii. Herkes birbirini çok sevdi.