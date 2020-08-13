Soner Sarıkabadayı şimdiden kesenin ağzını açtı

Soner Sarıkabadayı önceki akşam düzenlenen ‘Altın Zirve Kariyer Ödülleri’ töreninde üç ödül birden kazandı. ‘Yılın En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı’, ‘Yılın En İyi Klibi’ ve ‘Yılın En İyi Şarkısı’ ödüllerine layık görüldü. 2018’de aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez’in hamileliğinin 6’ncı ayına girdiğini söyleyen şarkıcı, “Açıkçası ben daha çok heyecanlıyım. Oğlumuzun hangimize benzeyeceğini merak ediyorum” dedi.

Nikah villanın bahçesinde

Soner Sarıkabadayı şöyle konuştu: “Madelein’in zaman zaman aşermeleri oluyor. Bunlar tatlı yorgunluklar ama. Bebeğimizin tekmelerini hissedince gözlerimin içi gülüyor. Çok zorluk yaşamadık. Oğlumuza babamın (Hasan) adını koyacağız. Madelein de bir İspanyol ismi düşünüyor.”

Soner Sarıkabadayı çocuk için adres de değiştirdi. Zekeriyaköy’de orman içinde bir villa kiraladı. Kesenin ağzını açtı ve sadece dekorasyona 200 bin TL harcadı. Nikah da önümüzdeki günlerde villanın bahçesinde yapılacak.