Songül Karlı göğüslerini dördüncü kez küçülttürecek

Songül Karlı, Çeşme’de verdiği pozlarla bu yaza damga vuran ünlüler kervanına katılmıştı. Önceki gün 47 yaşına basan şarkıcı, ilginç açıklamalar yaptı. “Kariyerim boyunca bana hep ‘Çakma’ dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum” diye konuştu. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını, doğallıktan yana olduğunu söyleyen Songül Karlı, “Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda” diye konuştu.

Yalnızları oynadı

2012’de evlendiği Metin Yüncü’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanan, o günden bugüne dek yalnızları oynayan Songül Karlı özel hayatına dair şunları söyledi: “Yıllardır kalbim boş. Şansızlıklar ve hayal kırıklıkları yaşadığım için hayatıma kimseyi almıyorum. Herkes bacım olsun! Oğlum Efe ile mutluyum. Bu yaşıma kadar Efe’yi doğurmak dışında yaptığım her şeyden pişmanım. Kendimden hep ödün verdim, başkaları için çok fedakarlıklar yaptım.”