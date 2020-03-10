Magazin Songül Karlı hastanelik oldu

Songül Karlı hastanelik oldu

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Songül Karlı hastanelik oldu

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, solunum güçlüğü ve düşük tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

10 Mart 2020, Salı 13:16 Son Güncelleme:
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Tansiyonu düştükten sonra solunum güçlü çeken Songül Karlı, önceki gün Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Karlı, daha sonra taburcu edildi.

Tüm kontrolleri yapılan Songül Karlı’ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı, evinde istirahat etmek üzere hastaneden ayrıldı. (Snob magazin)

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