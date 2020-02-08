Songül Öden baskı altında

"Lal Hayal" isimli tek kişilik oyununda 7 farklı kadın karakterini canlandırarak da övgüler alan Songül Öden, en son FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" adlı dizide rol almıştı.

Songül Öden Instagram hesabından beyazlar içindeki fotoğrafıyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Öden'in takipçilerinden yeni bir dizide rol alması için yüzlerce mesaj geldi:

-Sizi artık bir dizide görsek çoook özledik.

-Songül hanım harikasınız. Bu arada sizi artık ekranda görmek istiyoruz.

-Seni özledik.

-Çok özledik nerelerdesiniz?