Songül Öden Instagram hesabından, Arman Bıçakçı ile nikahından duygusal anları paylaştı:

“Mutluluğu paylaşmak kederi paylaşmaktan daha kıymetlidir. O sebeple bütün iyi niyetli dileklerinize, yorumlarınıza, tebrik mesajlarınıza binlerce kez teşekkür ederiz... Yanımızda olmasanız da varlığınızı hissettirdiniz.. Bu zor günler sebebiyle aile arasında küçük bir nikah yaptık”

Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı’nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı’nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Nikahında, Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih eden güzel oyuncunun, gelin makyajı Selen Karabulut, saçını Sedat Temur, styling ise Onur Gürbiz'e ait.







