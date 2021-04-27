Magazin Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!

Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!

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Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!

Songül Öden, rol aldığı 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’yı mahkemeye verdi. Dilekçesinde Endemol Medya’dan toplam alacağının 682 bin 500 dolar olduğunu belirten oyuncu şimdilik 100 dolarlık dava açtı.

27 Nisan 2021, Salı 10:50 Son Güncelleme:
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Songül Öden, rol aldığı 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Shine Türkiye hakkında İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatmıştı. Öden’in avukatı İsmail Filiz, “Diziyi yurtdışına satan Endemol Medya, oradaki yayınlar için Songül Öden’e 5 bin 102 TL 12 kuruş ödeme yapacağını bildirmiştir. Ancak davalı Endemol Shine Türkiye, Songül Öden’e 5 bin 102 TL'yi ödemedi. 5 bin 102 TL'lik alacağımızın davalı şirketten tahsilini istiyoruz” demişti.

İKİNCİ KEZ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Hürriyet'in haberine göre; Endemol Medya ile alacak davası devam ederken Songül Öden, 'Serçe Sarayı' adlı dizinin yurtdışı satışları nedeniyle kendisine ödenmesi gereken bedelin 682 bin 500 dolar olduğunu iddia ederek, yeniden mahkemeye başvurdu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Endemol Medya şirketi, 'Serçe Sarayı' adlı dizide başrol oynaması için Songül Öden ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Endemol Medya’nın, dizinin yurtdışı satışı nedeniyle elde ettiği brüt yüzde 5 ve KDV’yi Songül Öden’e ödemesi gerekiyordu. İddiaya göre Endemol Medya tarafından oyuncunun bağlı bulunduğu ajansa gönderilen mailde, 'Serçe Sarayı' dizisinin yurtdışına satıldığı ve Öden’e 5 bin 102 TL ödeneceği bildirilerek makbuz kesilmesi ve gönderilmesi istendi.

ASIL ALACAĞI 682 BİN 500 DOLAR

Endemol Medya, defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen, Öden’e herhangi bir ödeme yapmadı. Endemol Medya’ya açılan iflas davasında bilirkişi, dizinin yurtdışı gelirlerinin Songül Öden’den gizlendiğini, Öden’in 682 bin 500 dolar alacaklı olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde, “Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 doların davalı şirketten tahsilini istiyoruz” denildi.

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