Türkiye 'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine istenen ceza belli oldu

'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine istenen ceza belli oldu

Türkiye

'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev ile ilgili soruşturma tamamlandı. Balakıshıyev'in, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenirken sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayıldı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Sosyal medya üzerinden bir kadını "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenirken, sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samir Balakıshıyev’in 13 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer K.'yı ölümle tehdit ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. "Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu", "O şimdiden ölmüştür" dediği belirtilen şüphelinin evinde el konulan ve silahtan sayılan kılıcı gösterip "Bunu ona sokacağım" diyerek silahla tehditte bulunduğu da belirtildi. 



Sanığın savunmasında, olay tarihinde gerçek ismini bilmediği esmer isimli erkek kullanıcı ile takipçi artırmak amacıyla kurgusal olarak yayın yapmak hususunda anlaştıklarını, yayın sırasında Hacer'in hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.’ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını" söylediği ifade edildi.

Samir Balakıshıyev’in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, Samir Balakıshıyev’in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Samir Balakıshıyev, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilmişti.

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