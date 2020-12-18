Kısa süre önce Reddit’te yapılan bir paylaşımda Cyberpunk 2077’nin optimizasyonunun sıkıntılı olması sebebiyle Sony’nin isteyen kullanıcılara için para iadesi yapıldığı belirtilmişti. Şimdiyse Sony, Twitter’dan yaptığı bir açıklamada dileyen herkese para iadesi yapılacağını ve oyunu PlayStation Store ‘dan kaldırdığı belirtti.

PC ve konsol için yayınlanan oyunun performans ve görsellik anlamında konsol oyuncularını memnun edememesi eleştirilere sebep olmuştu.









Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan kaldıran Sony, “SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin.” açıklamasında bulundu.







