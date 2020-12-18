Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan kaldırıp para iadesine başladı
Sony, Cyberpunk 2077 ’nin PlayStation Store’dan kaldırdığını ve isteyen herkese para iadesi yapacağını duyurdu. Cyberpunk 2077’nin özellikle PlayStation 4 kullanıcılarının yaşadığı ciddi sorunlara yanıtsız kalmayan şirket, müşteri memnuniyetinin öncelikli olduğunu belirtti.
18 Aralık 2020, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
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Kısa süre önce Reddit’te yapılan bir paylaşımda Cyberpunk 2077’nin optimizasyonunun sıkıntılı olması sebebiyle Sony’nin isteyen kullanıcılara için para iadesi yapıldığı belirtilmişti. Şimdiyse Sony, Twitter’dan yaptığı bir açıklamada dileyen herkese para iadesi yapılacağını ve oyunu PlayStation Store ‘dan kaldırdığı belirtti.
PC ve konsol için yayınlanan oyunun performans ve görsellik anlamında konsol oyuncularını memnun edememesi eleştirilere sebep olmuştu.
https://twitter.com/AskPlayStation/status/1339737360184078336
Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan kaldıran Sony, “SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin.” açıklamasında bulundu.