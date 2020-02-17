Sony, dünya çapındaki bütün resmi PlayStation forumlarını kapatacak

Onur Binay/posta.com.tr

Sony temsilcileri, bazı PlayStation forumlarında sürpriz bir şekilde paylaştıkları mesajla dünya çapındaki tüm topluluk sayfalarının kapatılacağını duyurdu.

Konsol oyuncuları, PlayStation forumlarını yıllardır oyunlarla ilgili görüş ve değerlendirmeleri paylaşmak, cihazlarda yaşadıkları sorunları çözmek için kullanıyordu. Ancak oyuncu topluluğu, 27 Şubat 2020'den itibaren PlayStation forumlarına erişemeyecek. Sony, destek almak veya toplulukla etkileşimde bulunmak isteyenleri şirketin diğer iletişim kanallarına davet ediyor.

PlayStation Türkiye'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Merhabalar

27 Şubat tarihinden itibaren PlayStation.com üzerine bulunan topluluk sayfaları ve yardım forumları hizmet vermeyecektir. PlayStation üzerine haberleri almak ve topluluğa katılmak için PlayStation’ın Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarını takip edebilirsiniz. Ürünlerle alakalı yardım almak için playstation.com/tr-tr/help/ adresinden veya 0212 391 0401 numaralı PlayStation destek hattından yardım alabilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/PlayStationTR

Twitter: https://twitter.com/playstationtr

Instagram: https://www.instagram.com/playstationtr/

YouTube: https://www.youtube.com/user/PlayStationTurkiye”