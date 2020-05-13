Ghost of Tsushima, PlayStation 4’ün bu sene gelecek ve en çok beklenen oyunlarından bir tanesi durumunda bulunuyor. PlayStation, yayınladığı blog yazısında bu duruma açıklık getirdi ve 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan State of Play’de 18 dakikalık bir oynanış videosu yayınlayacağını duyurdu. Yayın, Twitter ve YouTube üzerinden izlenebilecek.

Ghost of Tsushima, PlayStation 4 konsolları için 17 Temmuz tarihinde dünya genelinde oyunculara sunulacak. Oyunun normalde çıkış tarihi 26 Haziran olarak belirlenmişti.

Sony, ayrıca bu ayki State of Play yayınında PlayStation 5 ile ilgili herhangi bir gelişmenin paylaşılmayacağını da açıkladı.

Ghost of Tsushima, PlayStation Store üzerinden ön siparişe açıldı. Ghost of Tsushima’yı PlayStation Store üzerinden 429 TL’ye, Ghost of Tsushima Digital Deluxe Sürümü'nüyse 489 TL’ye ön sipariş verebilirsiniz. Oyunu ön sipariş vermeniz durumunda Ghost of Tsushima dijital mini oyun müziği, Jin PS4 dinamik teması, PS4 için Jin avatarının da sahibi oluyorsunuz.