Sony oyun fiyatlarını daha da yüksek tutmayı düşünmüş

Sony, eylül ayında yaptığı açıklamada PlayStation 5 oyunlarının 70 dolardan satılacağını açıklamıştı. Avrupa'da ise 80 euro olacak şekilde güncellendi.

Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, bu fiyatın da üstüne çıkmayı düşünmüş. Ne kadarlık bir fiyat artışı düşündükleri ne yazık ki raporda belirtilmiyor.

Şirketlerin bu 10 dolarlık artışı direkt olarak benimsemeyeceği ve oyunlara göre değişken fiyatlar sunacağı da ifade ediliyor. Örneğin PlayStation 5'e çıkacak olan Sackboy: A Big Adventure, 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'un Take-Two ise NBA 2K21'in 70 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.