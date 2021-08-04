Sony, PlayStation 5 satışlarının 10 milyonu geçtiğini açıkladı

Firmanın son çeyrek sonuçlarında PlayStation 5’in 10.1 milyon seviyesine ulaştığı ortaya çıktı. PlayStation 4'ün bir önceki yıla göre yaşadığı düşüş ise bir hayli sert denebilir. Sony’nin toplam PS4 satışı ise 116.5 milyon adete ulaşmış durumda. Ciddi şekilde stok sorunu yaşayan PS5 yüzünden halen ciddi oranda PS4 satılıyor.

Sony'nin açıkladığı PlayStation istatistikleri şu şekilde: