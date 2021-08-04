Sony, PlayStation 5 satışlarının 10 milyonu geçtiğini açıkladı
Sony, 30 Haziran 2021'de biten son üç aylık döneme ait mali raporlarını paylaştı. Buna göre PlayStation 5 satışları 10 milyonu geçerken PlayStation 4 satışlarında sert düşüş yaşandı.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:50 Son Güncelleme:
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Firmanın son çeyrek sonuçlarında PlayStation 5’in 10.1 milyon seviyesine ulaştığı ortaya çıktı. PlayStation 4'ün bir önceki yıla göre yaşadığı düşüş ise bir hayli sert denebilir. Sony’nin toplam PS4 satışı ise 116.5 milyon adete ulaşmış durumda. Ciddi şekilde stok sorunu yaşayan PS5 yüzünden halen ciddi oranda PS4 satılıyor.
Sony'nin açıkladığı PlayStation istatistikleri şu şekilde:
- PlayStation 5'in toplam satışı 10.1 milyon adeti geçti.
- 2021'in Nisan - Mayıs - Haziran aylarında PS5 toplamda 2.3 milyon adet sattı.
- PlayStation 4, 116.4 milyon adet sattı.
- 2021'in Nisan - Mayıs - Haziran aylarında PS4, 500.000 adet sattı.
- PS4'ün satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.4 milyon adet daha düşük. Geçen yıl 1.9 milyon adet satmıştı.
- 30 Haziran 2021 itibarıyla 46,3 milyon PlayStation Plus abonesi var. Son 1 yılda 1.3 milyon abone kazandı.
- PS5 ve PS4 geçtiğimiz yılın aynı döneminde 91.4 milyon oyun satarken bu yıl 63.6 milyon sattı.
- Geçen yıl satılan oyunların 18.7 milyonu birinci parti oyunlarken, bu yıl 10.5 milyonu birinci parti oyunlardı.
- Geçen yıl oyun satışlarının %74'ü dijitalken bu yılki satışların %71'i dijital.
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