Sony, PlayStation 5 VR başlığı için hazırlanan kontrolcüyü duyurdu

Sony, yeni nesil konsollarında kullanılacak olan kontrolcüyü duyurdu. PlayStation 5’e tek bir kablo üzerinden bağlanacak yani kablosuz olmayacak yeni nesil VR başlık, ilk başlıktan çözünürlük başta olmak üzere her açıdan çok daha iyi olacak.

Kollardan geçirilen ve rakiplerine göre daha kalıplı görünen kontrolcü, Sony'ye göre VR oyunların oynanış şeklini ve sunduğu hazzı değiştirecek ikonik bir tasarıma sahip.

DualSense oyun kolunun en dikkat çekici özelliği, dokunsal geri bildirim özelliğine sahip oluşu. Bu özellik, Sony'nin yeni kontrolcüsünde de yer alıyor. Böylelikle oyuncular, oyun oynadıkları sırada içinde bulundukları ortamın koşullarını, ellerindeki kontrolcüde net bir şekilde hissedebilecek. Sony, her oyuncunun dokunsal geri bildirim özelliğinin neler sunduğunu fark edeceğini söyledi.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre VR kontrolcünün tuşları, oyun koşullarına göre uyarlanabilir olacak. Bu bağlamda oyuncular, kontrolcünün farklı koşullarda farklı sertliğe sahip olduğunu parmaklarıyla hissedebilecekler. Ayrıca bu kontrolcü başparmak, işaret parmağı ve orta parmağı bir tuşa basmadan da algılayabilecek. Sony'ye göre bu algılama, oyuncuların daha doğal hareketler yapabilmelerini sağlayacak.

Kontrolcü ile piyasaya sürülecek sanal gerçeklik başlığı, kontrolcünün her hareketini en hassas şekilde izleyebilecek.

Sony VR başlığını 2021’de kullanıma çıkarmayacak. Yani yeni nesil VR deneyimi için kişilerin yüksek ihtimalle 2022’nin başını beklemesi gerekecek.