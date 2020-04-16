Tokyo merkezli teknoloji devi, ilk üretim çalışmasını kısmen sınırlıyor çünkü PS5'in iddialı özelliklerinin lansmanda yüksek bir fiyata yol açarak talep üzerine hareket etmek istiyorKüresel Covid-19 salgını, Sony'nin yeni cihaz için promosyon planlarını etkiledi. Ancak üretim kapasitesi iddialara göre bundan etkilenmedi.

Şirkete yakın kaynaklara göre Sony, Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planlıyor. Buna karşılık, PlayStation 4 sadece ilk iki çeyreğinde tam 7,5 milyon adet satmıştı.

PS5'in daha yüksek fiyat etiketi de ilk alımları engelleyebilir. PlayStation 5 için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olması öngörülüyor. Türkiye fiyatı ise 4.500-5 bin TL arası olabilir.

Sony, mevcut PlayStation 4 modellerini, yeni kullanıcıları PlayStation Network hizmetlerine çekmek için bir köprü olarak kullanmayı düşünüyor.

Buna ek olarak şirket, PS5’in piyasaya sürülmesi ile sırasıyla PlayStation 4 ve Pro modellerinde indirime gitmeyi amaçlıyor. Şu anda Sony, yurt dışında PS4'ü 300 dolara ve üst seviye PS4 Pro'yu 400 dolara satıyor . Şirket, PlayStation Plus üyelik programı ve PlayStation Now oyun akış hizmeti için yeni aboneleri teşvik etmek amacıyla PS5'in piyasaya sürülmesi sırasında bu fiyatları düşürebilir. Sony'nin İcra Kurulu Başkanı Kenichiro Yoshida, şirketin bir kerelik donanım satın alımlarından ziyade tekrarlayan geliri artırmayı hedefleyeceğini söyledi.

PS5'in üretim hacminin Covid-19 durumuna bağlı olarak değişebileceği söyleniyor. Sony, çalışanlardan virüsün yayılmasını azaltmak için evden çalışmalarını istedi ve yönetim kurulu, PlayStation birimi için olanlar da dahil olmak üzere mevcut mali yıl için iş planlarını onaylamak için bir araya gelemedi. Bu toplantının başlangıçta Mart ayında gerçekleşmesi gerekiyordu.

Sony geçtiğimiz ay, 30 Mart'ta sona eren yıl için sonuçları yayınlamayı planladığını ancak pandemi nedeniyle tarihi geri itmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Microsoft'un Xbox Series X’in çıkış tarihini geciktirmediği takdirde Sony'nin PlayStation 5'i sonbaharda piyasaya sürmemesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Microsoft'un yeni oyun konsolunun da PS5 ile hemen hemen aynı zamanlarda satışa çıkması bekleniyor.

Bloomberg, Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan’ın, yeni oyun konsolun dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesini istediğini belirtti.