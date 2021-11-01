Sony, PlayStation 5'in bu zamana kadar kaç adet sattığını açıkladı
Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in güncel satış istatistiklerini açıkladı. Konsol şu anda toplamda 13.4 milyon adet sattı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satış sayısını açıkladı. Resmi raporlara göre PlayStation 5, Temmuz - Eylül ayları arasında, yani 2021'in üçüncü çeyreğinde toplamda 3.3 milyon adet sattı. Bu da toplam sayıyı 13.4 milyon adet yapıyor.
PlayStation 5'in stok sıkıntısı ne yazık ki hala sürüyor. 2022 yılında ülkemiz de dahil dünyanı birçok yerine PlayStation 5 sevkiyatı yapılması bekleniyor.