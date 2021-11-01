Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satış sayısını açıkladı. Resmi raporlara göre PlayStation 5, Temmuz - Eylül ayları arasında, yani 2021'in üçüncü çeyreğinde toplamda 3.3 milyon adet sattı. Bu da toplam sayıyı 13.4 milyon adet yapıyor.

PlayStation 5'in stok sıkıntısı ne yazık ki hala sürüyor. 2022 yılında ülkemiz de dahil dünyanı birçok yerine PlayStation 5 sevkiyatı yapılması bekleniyor.