Bilim & Teknoloji Sony, PlayStation 5'in bu zamana kadar kaç adet sattığını açıkladı

Sony, PlayStation 5'in bu zamana kadar kaç adet sattığını açıkladı

Bilim & Teknoloji

Sony, PlayStation 5'in bu zamana kadar kaç adet sattığını açıkladı

Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in güncel satış istatistiklerini açıkladı. Konsol şu anda toplamda 13.4 milyon adet sattı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satış sayısını açıkladı. Resmi raporlara göre PlayStation 5, Temmuz - Eylül ayları arasında, yani 2021'in üçüncü çeyreğinde toplamda 3.3 milyon adet sattı. Bu da toplam sayıyı 13.4 milyon adet yapıyor.

PlayStation 5'in stok sıkıntısı ne yazık ki hala sürüyor. 2022 yılında ülkemiz de dahil dünyanı birçok yerine PlayStation 5 sevkiyatı yapılması bekleniyor.

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