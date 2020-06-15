Sony, PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünü kısa süre sonra gösterebilir
Sony, kısa süre önce düzenlediği etkinlikte PlayStation 5’in arayüzünü göstermemişti. İddialara göre PlayStation 5’in arayüzünü kısa süre sonra görebiliriz. Onur Binay/posta.com.tr
15 Haziran 2020, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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LinkedIn’de PlayStation 5’le ilgili gelen soruları cevaplayan PlayStation’ın Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Başkan Yardımcısı Matt MacLaurin, PlayStation 5’in arayüzünün, PlayStation 4 arayüzünün bazı yeni konseptlerle yüzde 100 revize edilmiş hali olacağını söyledi.
PlayStation 5 arayüzünün beklenenden daha farklı olacağını söyleyen MacLaurin, konu hakkında kesin bir tarih vermedi.
Menüdeki navigasyon hızında bir artış olabilir. PS4'ün zaman zaman menülerde nasıl takılı kaldığı göz önünde bulundurulduğunda gelmesi muhtemel.
PS5'in kullanıcı arayüzünde ne tür özellikler veya değişiklikler görmek istersiniz? Sosyal medyadan bize iletebilirsiniz.
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