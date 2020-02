Sony, PlayStation Plus Mart 2020 oyunlarını açıkladı

Shadow of the Colossus remake ve Sonic Forces, Mart ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak. Aboneliğiniz devam ettiği sürece bu oyunlar kütüphanenizde yer almaya devam edecek ve dilediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

Sonic Forces isimli oyunun ücretsiz olması, Sonic’in sinema filmiyle bağlantılı diyebiliriz.

Mart ayı oyunları 3 Mart itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Şubat ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Bioshock: The Collection, Sims 4 ve Firewall Zero Hour oyunları verilmişti.