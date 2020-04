Sony, PlayStation Plus Nisan 2020 oyunlarını açıkladı

PlayStation Plus üyeleri, 7 Nisan 2020 tarihinden itibaren Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarına ücretsiz olarak erişebilecekler.

Her iki oyuna da PS Plus aboneliğiniz boyunca ücretsiz olarak erişmek istiyorsanız, bu ay içinde indirmeniz gerekiyor. Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunlarının PS Store’daki güncel fiyatları sırasıyla 84 TL ve 199 TL. Şimdi, her iki oyun da 7 Nisan’dan itibaren ücretsiz olacak.

Geçen ayki oyunlar Shadow of the Colossus ve Sonic Forces ise 6 Nisan’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.