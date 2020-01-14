Onur Binay/posta.com.tr

Sony, bu yıl da E3’te yer almayacağını açıkladı. Firma tarihinde ilk kez geçtiğimiz yıl E3’e katılmamış ve büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

E3 2020, 9-11 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ancak Sony, yine bu organizasyonda yer almayacak.

Şirketin son yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Kapsamlı bir değerlendirme sonrasında SIE, E3 2020'ye katılmamaya karar verdi. Bir kuruluş olarak ESA'ya büyük saygı duyuyoruz, ancak E3 2020'nin vizyonunun bu sene odaklandığımız konular için doğru yer olduğunu düşünmüyoruz. Dünya çapında yüzlerce tüketici etkinliğine katılarak, 2020 yılında global etkinlik stratejimizi sürdüreceğiz. Odak noktamız, hayranlara PlayStation ailesinin bir parçası olduklarını hissettirmek ve en sevdikleri içeriklere erişmelerini sağlamak. PlayStation 4'e gelen harika oyunlarımız var ve nihayetinde PlayStation 5'in piyasaya sürülmesiyle, hayranlarımızla yıl boyunca kutlama yapmayı dört gözle bekliyoruz."

Sony, bu yıl şirketin bir çeşit PlayStation fan deneyimi yaşadığı Taipei Game Show da dahil olmak üzere diğer oyun şovlarına katılacak. Sony, daha önce PlayStation Experience adlı özel bir etkinlik düzenliyordu, ancak 2017'den beri Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen bu etkinlik yapılmıyor.

E3, yılın en büyük video oyunu ticaret fuarlarından biri. Entertainment Software Association (ESA) tarafından düzenlenen E3, son zamanlarda halkın toplantıya katılmasına izin verdi. Activision ve EA gibi şirketler de E3'ü atladı.