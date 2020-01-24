Onur Binay/posta.com.tr

Sony'nin önümüzdeki ay PlayStation 5'i tanıtması bekleniyor ve bir sızıntı, her şeyin New York'ta 5 Şubat'taki büyük bir basın toplantısında olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte, şirket henüz basın etkinliğine davet göndermediğinden Sony, söylentiyi henüz onaylamadı. Yeni bir rapor, şirketin gelecek ayki etkinlikte PS5 ile birlikte büyük bir sürpriz donanım duyurusu planladığını iddia ediyor.

Görünüşe göre, yeni PlayStation VR 2 kulaklığı bu yıl tanıtılacak ve merakla beklenen PS5 ile birlikte duyurulabilir. Her zaman yeni bir PSVR'nin, daha gelişmiş PS5 donanımından yararlanabilecek bir sistem olduğundan şüphelenildi. Immersive VR Education adlı bir geliştiriciye göre, yeni nesil PlayStation VR bu yıl tanıtılacak.

Immersive, “2020'de Sony, PlayStation 5'i ve PlayStation VR gözlüğün (PSVR) yeni bir sürümünü piyasaya sürecek. Üst düzey VR kullanıcı tabanını daha da genişletecek.” dedi.

PlayStation VR 2'nin neler sunabileceği hakkında hiçbir fikir yok.

PSVR'nin tahmini 5 milyon adet satıldığı en başarılı VR gözlük olduğu biliniyor. Oculus Rift ise 1,5 milyon cihaz satmıştı.

Yaklaşan PSVR gözlüğe gelirsek, Sony'nin Ar-Ge kıdemli başkan yardımcısı Dominic Mallison geçen yıl ikinci nesil PSVR modellerinin göz izleme ve kablosuz bağlantı da dahil olmak üzere yeni özellikleri destekleyeceğini söyledi. Bununla birlikte, son PS5 sızıntıları, PSVR 2 gözlüğe neredeyse hiç atıfta bulunmadı. Bu, yeni nesil bir PlayStation VR cihazının PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinin ardından bir noktada geleceği yönünde bir öneri gibi görünüyordu.

Umarız, yakında PS5 ve PSVR 2 hakkında daha fazla bilgi öğreneceğiz, çünkü PS5 lansman etkinliği önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek.



