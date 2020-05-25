Sony’nin PlayStation 5 için aldığı patent ortaya çıktı

Sony’nin PlayStation 5 için aldığı patentin resmi özet kısmında ise şu ifadeler yer alıyor: "Dinamik müzik oluşturma için bir metot ve sistem ortaya konuluyor. Bir duygu, bir ya da daha fazla müzikal motife atanıyor ve bir oyun vektörü, duygu ile ilişkilendiriliyor. Bir ya da daha fazla müzikal motif, duygu temelli olarak oyun vektörüne eşleniyor. Bir müzik kompozisyonu, oyun vektörü ya da arzu edilen duygular temelinde oluşturuluyor."

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 oyun konsolunun kontrol cihazı DualSense’in fiyatı bir Twitter kullanıcısı tarafından açıklanmıştı. IronManPS5 adlı Twitter kullanıcısı, DualSense’in 60 dolara satılacağını iddia etti. Kullanıcının attığı tweet’te şunlar yazıyordu: “DualSense, 20 Kasım 2020’de ayrı bir şekilde satılacak ve 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlinlik tavsiye edilen satış fiyatıyla Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta bulunacak.”

Bunlara ek olarak Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı.