Soru astrolojisi: Horary

Latince Hora ‘saat’ ve Horary’ de soruyu sorduğumuz saatin haritası demektir.

Kafamıza takılan bir konu hakkında bilgi almak istediğimizde imdadımıza soru astrolojisi yetişir. Bu bazen kaybettiğimiz bir eşya bazen de bir olayın nasıl sonuçlanacağı ile ilgili olabilir. Soru astrolojisi aslında eski dönemlerde doğum haritası sahibinin doğum saatini bilmemesinden dolayı gelişmiştir... Doğum saatinin bilinmediği durumlarda horary ile kişinin nasıl gelişeceğini öğrenmek istediği bir konu hakkında öngörü yapabiliriz.

Soruyu nasıl sormalıyız?

Dikkat etmemiz gereken en önemli şey soruyu soran kişinin telefon, televizyon gibi tüm uyarıcılardan uzak bir şekilde belli bir süre öğrenmek istediği konuya odaklanması ve bu konu ile ilgili o an aklına gelen soruyu astroloğuna iletmesidir.

Soruyu sorarken derin bir düşünce ve ruhun bütünleştiği anı yakalayabilmek çok önemlidir… Bu tam olarak ne demektir?

Bazen bir konu ile ilgili hani göğsümüzün üzerinde ya da boğazımızda bir ağırlık hissederiz ve "Lütfen bilmek istiyorum, ne olacak?" diye niyetleniriz... İşte düşünce ve ruhun bütünleştiği an, o andır. Cevabını bilmek istediğimiz soruyu astroloğumuza ilettiğimiz zaman aslında konu ile ilgili detaylı bilgiye, olayın bir adım öncesine ve nereye doğru ilerleyeceği bilgisine göstergeler sayesinde ulaşabiliriz...

Doğru anda, doğru şekilde sorulmuş sorular ile süre bilgisi verebilmek, yer-yön tayin edebilmek mümkündür.

Örneğin, "Saatimi kaybettim nerede?" sorusuna; "Evin doğusundaki ısıya yakın yerlerden birinde" diyebilmemiz mümkün olur. Çünkü soru anı haritasında yönleri görebiliriz. Burçlar yönleri ifade ettiği gibi, yer hakkında da bilgi verebilir. Örneğin ateş elementi burçları ateş elementi doğasında yerleri ya da ekip biçmeye uygun olmayan yerleri işaret eder. Ev içerisinde de örneğin Yay burcu, ateşin yakınında, varsa üst kattaki odaları anlatır. Yapmamız gereken sadece göstergeleri yerleştirerek haritayı dikkatle okuyabilmek.

Burada önemli olan, sorunun mümkün olduğu kadar açık ve net olması. Bizler aslında horary sorusu ile konunun kaynağına dalış yaparız, durumun nasıl gelişeceğine bakar ve sonuca ulaşırız.

Soru astrolojisi ilginç bir konu ve bazen sadece astroloğu denemek için olmuş bitmiş, yani sonucu belli olan bir soru da sorulabiliyor. Ve harita bizi bu konuda da uyarabilir. Açtığımız haritada, o soruya cevap vermek için artık çok geç olduğunu, olayın olup bitmiş olduğunu görebiliyoruz. Soru anı haritaları ile soran kişinin o andaki durumunu, hatta yerini işaret edebiliyor. Haritayı incelerken bazı zamanlarda kişilerin sorduklarının ötesinde söylemediklerini de görebilmek mümkün olabilir. Aslında bir anlamda soruyu soran kişinin aklının nerede olduğunu görebilmek mümkün.

Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir başka konu da şu: Kişi soruyu sorma konusunda özgür iradesini kullanır. Kendi istediği zamanda odaklanarak istediği soruyu sorar ve çıkacak olan sonuca razıdır. Bunu soruyu soracak kişinin muhakkak aklında tutmasında fayda var. Çünkü sorunun cevabı umduğu şekilde çıkmazsa "Tekrar sorsam cevap değişir mi?" gibi bir düşünce de oluşabiliyor, ancak eğer soru doğru sorulduysa cevap büyük ihtimalle değişmez.

Yorumlarken doğru gezegenleri doğru kişilere, olaylara atamak çok önemli. Bu, soru anı haritasının üzerine olayı yerleştirmektir. Gezegenler kişileri, evler yerleri temsil eder ve bunların arasındaki ilişkiyi okuyabilmek de aslında olayın ne şekilde ilerleyeceğini okuyabilmek anlamına gelir. Kuralları dikkatlice uyguladığımızda şaşırtıcı sonuçlara ulaşabilmemiz mümkün.

Soru astrolojisi hangi konuları kapsayabilir?

Genel olarak her türlü konu ile ilgili soru astrolojisini kullanabiliriz. Sağlık, kayıp kişiler, kayıp eşyalar, kedi köpek gibi kayıp evcil hayvanların yeri, para, alacak verecek konuları, kardeşlerimiz, seyahatler, ilişkilerimiz, evlilik ve ortaklıklarımız, çocuklarımız, bebek sahibi olup olmamak, hastalıklar, kariyerimiz, yaptığımız işin devam edip etmeyeceği, gayrimenkul alım satımı, taşınma-yerleşim yeri değişikliği, eğitim ve sınavlar, umut ve beklentilerle ilgili sorular sorabiliriz. Hayatın içerisinde bazen sadece bir konuya odaklanabilir ve tüm dikkatimizi o konunun çözümüne harcayabiliriz. İşte böyle dönemlerde soru astrolojisi ile yoğunlaştığımız tek bir konu üzerinde astroloğumuzdan destek alabilir ve sonuca ulaşmamıza yardımcı olabilecek astrolojinin en enteresan dallarından birine müracaat edebiliriz.